Biancofiore (fi) * alleanze: « Sono felice del comunicato di appoggio al progetto del Presidente Berlusconi da parte della Svp »

Biancofiore-Fi: Bene Svp guardi a Berlusconi. Sono felice del comunicato di appoggio al progetto del Presidente Berlusconi da parte della Svp ma auspico che in futuro possa aderire a questa federazione di centro destra alternativa alla sinistra.

A cominciare dalle prossime elezioni amministrative in Alto Adige e dal comune di Bolzano. Come ho sempre sostenuto, FI ed SVP hanno programmi e fini sovrapponibili, di sviluppo e benessere. Configgono quando vi sono derive etniche che non hanno più ragione di esistere.

Forza Italia nasce come Sammelpartei degli italiani e delle migliori tradizioni delle democrazie occidentali, l’Svp come Sammelpartei di successo delle minoranze locali.

Anche questa comunità di genesi non poteva che finire per sfociare in un’allenza di fatto come quella che ha portato all’elezione di un esponente Svp in Europa grazie al collegamento con FI.

*

Michaela Biancofiore

parlamentare FI e Coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige