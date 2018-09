BIANCOFIORE * ELEZIONI TRENTINO ALTO ADIGE: ” A KURZ NOI RISPONDIAMO CON LA VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ITALIANA, MARA CARFAGNA DA DOMANI IN TRENTINO ALTO ADIGE “

All’approdo a Bolzano, in terra italiana del cancelliere austriaco Kurz- Forza Italia risponde con la vice presidente della terza carica dello Stato, l’onorevole Mara Carfagna che sarà in Trentino Alto Adige da domani e nel week end per presentare la lista e per altri eventi elettorali.

La presentazione della lista dell’Alto Adige da parte dell’onorevole Carfagna agli organi di informazione, come da banner allegato, si svolgerà a Bolzano sabato 15 settembre 2018 alle ore 11.30 sul ponte Talvera lato via Museo, presso il Bar pasticceria Theiner.

La giornata dell’onorevole Carfagna continuerà tra gli stand della festa di piazza Matteotti e con una passeggiata a Vipiteno per la festa dei commercianti.

Domani sera l’onorevole Carfagna incontrerà elettori, candidati e militanti di Trento, presso il ristorante da Pino a Mezzocorona.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare FI e coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige