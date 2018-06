BIANCOFIORE * ELEZIONI: ” I RISULTATI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI IERI EVIDENZIANO CHE I VETI A BERLUSCONI E MELONI NON PORTANO BENE AI 5 STELLE “

Biancofiore- Fi-elezioni: Veti a Berlusconi e Meloni portano male ai 5 stelle. Politiche vinte da centro destra unito e 5 stelle. Ora rispetto volontà elettori.

I risultati delle elezioni amministrative di ieri, per quanto non direttamente comparabili alle politiche, evidenziano in maniera lampante che i veti a Berlusconi e Meloni, che in blocco con Salvini hanno vinto le elezioni nazionali del 4 marzo scorso, non portano bene ai 5 stelle che peraltro hanno un elettorato fluttuante e non sono radicati sul territorio.

Ora mi auguro che Di Maio, anche al netto delle divisioni che emergono nel suo movimento su immigrazione, Fornero ed altro, abbia l’intelligenza politica e il coraggio di aprire il governo a tutto il centro destra nel rispetto della volontà popolare che ha sancito un nuovo bipolarismo politico in Italia col voto delle politiche di marzo.

Un voto che non rispecchiava altro che la coalizione che non a caso vinse il referendum costiituzionale del 4 dicembre 2016 e che sancì la sconfitta del Pd e di Renzi: centro destra unito più 5 stelle.

Un governo che con i due vicepremier, riconosca la fotografia di questa realtà politica e dunque la volontà espressa dagli elettori anche attraverso la necessità di una cerniera tra Nord e Sud del Paese, che sarebbe granitico innanzi al mondo e un interlocutore fortissimo in Europa grazie alla credibilità e all’appartenenza di FI alla famiglia del popolarismo europeo che guida l’Ue.

Michaela Biancofiore

parlamentare Fi e Coordinatore regionale del Trentino Alto Adige