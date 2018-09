BIANCOFIORE * COMIZIO KURZ A BOLZANO: ” COSA DOBBIAMO ASPETTARE DI SENTIRCI DIRE, L’ALTO ADIGE TORNI ALL’AUSTRIA? LE ISTITUZIONI ITALIANE BATTANO UN COLPO “

From the web

News immediate non mediate!

Quale sarà il programma che Kurz sciorinerà davanti alla platea Svp domani, cosa dobbiamo sentirci dire dal Presidente austriaco che viene a fare un comizio politico in Italla – che riannetterà l’Alto Adige all’Austria ? Probabilmente non sarà così esplicito, ma la sua presenza questo sottende.

La Svp infatti vuole mandare il chiaro messaggio che loro sono austriaci e che non si rivedono nell’Italia, che il loro presidente del consiglio è Kurz e non Conte. E le istituzioni italiane alle quali sto rivolgendo una interrogazione, cosa fanno ? Oblio totale, soggiacenza, altro che tutela dei confini e sovranismo.