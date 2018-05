BIANCOFIORE * CAMPAGNA ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI TRENTINO- AA: INCONTRO ALL’HOTEL AMERICA DOMANI 5 MAGGIO

Per domani, 5 maggio 2018 alle ore 15.30 all’Hotel America indetta una conferenza stampa per presentare la campagna dei gazebo programmatici e dare il via all’apertura della campagna elettorale per le elezioni regionali.

Sarà ovviamente anche l’occasione per fare il punto sulla situazione politica nazionale in vista delle consultazioni che si terranno al Quirinale lunedì p.v.

Alla conferenza stampa saranno presenti, oltre alla sottoscritta, la senatrice Elena Testor, la capogruppo provinciale consigliera Manuela Bottamedi, l’avvocato Maurizio Perego l’ex consigliere regionale ed ex coordinatore Pdl, Giorgio Leonardi, il coordinatore dei seniores Giuseppe Viola, la coordinatrice delle donne azzurre Gabriella Maffioletti e tutti i coordinatori cittadini ad oggi nominati.

La conferenza stampa è ovviamente aperta a tutti gli eletti e iscritti del Trentino e dell’Alto Adige del partito, che vorranno prendervi parte.

*

Michaela Biancofiore