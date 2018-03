BIANCOFIORE * BENE ALFANO SU DOPPIO PASSAPORTO, ITALIA STATO SOVRANO NO A INGERENZE STRANIERE

Finalmente, anche se in maniera tardiva in merito alla provocazione del doppio passaporto, Alfano rivendica la sovranità dell’Italia come da prassi diplomatica e da accordi internazionali.

La funzione dell’Austria come potenza tutrice si è conclusa con la quietanza liberatoria del 1992 e nessuna ingerenza è possibile da parte di uno stato straniero come l’Austria, nelle questioni interne dello Stato italiano.

Bene ha fatto il Ministro degli Esteri a rivendicare l’appartenenza dell’Alto Adige-Südtirol all’Italia e a stoppare le velleità parasecessioniste, bocciate persino dalla società sudtirolese- con il vescovo in testa.

*

Michaela Biancofiore

Parlamentare FI e Cordinatore regionale del Trentino Alto Adige