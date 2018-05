BIANCOFIORE * ADUNATA ANA: ” INDIGNATA PER LA VIOLENZA AGLI ALPINI NELLA MIA TERRA, SERVE PREVENZIONE E FERMA CONDANNA DELLE ISTITUZIONI “

Biancofiore. Adunata: Indignata per la violenza agli alpini nella mia terra. Serve prevenzione e ferma condanna delle istituzioni. Via contributi pubblici a chi viola pace.

Che in Trentino ci fossero anarchici revanscisti e folcloristici individui che non accettano la storia e i confini italiani, lo denuncio da anni inascoltata.

La cosa più grave è che sia i centri sociali che le compagnie degli Schützen godono di sovvenzioni pubbliche e quindi le istituzioni del Trentino a partire dal Presidente della Provincia Rossi, non solo avevano l’obbligo di prevenire ma oggi di intervenire per salvare la faccia della nostra terra.

Ferma condanna alle violenze e ai vandalismi non devono essere parole ma fatti, pertanto ci aspettiamo la sospensione di ogni contributo pubblico a chi vìola la pace e infanga i valori della patria rappresentati dagli alpini nel mondo.

Mi auguro che, come richiesto orgogliosamente a gran voce da tutta Forza Italia- quella del Trentino in primis – da tanti colleghi che ringrazio per le interrogazioni proposte, siano stati tolti prontamente tutti i cartelli di ingiuria e la facoltà di sociologia sia stata sgombrata.

Ringrazio le forze dell’ordine del Trentino che prive di organico e mezzi , stanno facendo il possibile e l’impossibile per garantire la sicurezza della storica adunata.

*

Michaela Biancofiore

parlamentare FI e coordinatore regionale del Trentino Alto Adige