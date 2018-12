BEZZI * Trga – Tribunale regionale di Giustizia amministrativa ” Sono stato costretto al ricorso IN conseguenza di gravi errori procedurali e di valutazione da parte della ‘Macchina elettorale’ Pat “

Sono stato costretto al ricorso al Trga Tribunale regionale di Giustizia amministrativa in conseguenza di gravi errori procedurali e di valutazione da parte della ‘Macchina elettorale’ della Pat che per inadempienze della Commissione elettorale Pat alla quale avevamo chiesto riconvocazione in autotutela.

Dispiace che un cittadino , elettore e candidato sia costretto a dover ricorrere al Tar contro la commissione centrale della Pat la macchina elettorale della Trentina che a nostro giudizio non ha espletato in maniera compiuta le operazioni elettorali per la quale è delegata.

Evidenti ed oggettive sono a detta dei nostri legali le lacune, gli errori, e le dimenticanze ri- scontrate tali da essere a nostro giudizio determinanti e penalizzanti per la elezione del can- didato più votato della lista Fugatti – Unione di centro.

Altre valutazioni di natura non amministrativa ma giuridico legale sono in corso e saranno eventualmente trattate in separata sede rispetto a quella del Trga.

Si precisa inoltre che il ricorso che oggi abbiamo presentato nulla a che a vedere con i risvolti politici in quanto dal ricorso o emergerà una legittima e chiara elezione o auguro all’attuale Consiglio Provinciale e Regionale un proficuo lavoro.

*

Giacomo Bezzi