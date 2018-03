BEZZI * ” ROSSI TENTENNA E IL TRIVENETO PERDE LA CANDIDATURA ALLE OLIMPIADI “

Il Coni indica la candidatura della città di Milano/Torino per le Olimpiadi invernali 2026. Con una lettera al Cio, il Coni ha manifestato questo intendimento.

Sembrerebbe quindi che i tentennamenti del Presidente Rossi siano, ancora una volta, riusciti a sbarrare la strada ad un progetto condiviso fra Veneto, Trentino ed Alto Adige, che avrebbe rappresentato un’eccezionale opportunità per il nostro territorio.

L’organizzazione di eventi di simile portata, sebbene sia da considerarsi un impegno che necessita di approfonditi confronti, dibattiti ed analisi da parte di tutti i soggetti interessati, rappresenta un’occasione unica per far conoscere e valorizzare le Dolomiti.

Il naufragio di questo progetto comporta inoltre la perdita, per il Trentino, della possibilità di incrementare il flusso turistico nelle strutture ricettive alberghiere e extra-alberghiere del territorio e con esso l’indotto economico del settore.

Ancora una volta il centrosinistra autonomista che governa la nostra Provincia, ha dimostrato di non essere all’altezza del compito che è chiamato a svolgere, di non avere a cuore gli interessi del territorio, delle attività economiche e di non avere una visione lungimirante per lo sviluppo e la valorizzazione del Trentino.

*

Forza Trentino

Giacomo Bezzi