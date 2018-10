giacomo BEZZI * LOPPIO – BUSA: ” FAVOREVOLE ALLA MODIFICA A 2 CANNE PER GARANTIRE MAGGIORE SICUREZZA AGLI AUTOMOBILISTI “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Entro Natale si valuterà la fattibilità tecnica della modifica del progetto della Loppio- Busa con conseguente realizzazione del doppio tunnel sul modello di quello già realizzato a Mori. Tutto ciò in considerazione del fatto che sembrerebbe possibile in conformità alla legge provinciale, intervenire all’interno delle regole dell’attuale contratto già appaltato.

Si ritiene fattibile un miglioramento sostanziale del progetto appaltato, introducendo un allargamento della seconda canna prevista come corsia unica e riducendo la prima, portandola alle dimensioni di quella esistente a Mori.

Va inoltre evidenziato come questo appalto vada a migliorare la situazione dell’accesso dall’autostrada verso la Busa del Garda trentino, ma non in modo definivo. Altri investimenti saranno necessari per dare compiutezza ad un vero piano di mobilità sostenibile per il turismo del lago di Garda trentino. Questa modifica permetterebbe inoltre, in caso di avaria di autoveicoli o di incidenti, una maggiore sicurezza nel deflusso e messa al riparo da rischi per la vita degli automobilisti coinvolti.

In prospettiva andrà anche trovata una soluzione complementare su ferro in connessione con l’uscita Valdastico sud.

Giacomo Bezzi