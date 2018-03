BEZZI – INTERROGAZIONE * PROGETTO LIFE WOLFALPS: ” IL PERICOLO È SEMPRE IN AGGUATO, SOLO PAURA O ANCHE BENEFICI? “

Interrogazione. Progetto Life Wolfalps: il pericolo è sempre in agguato solo paura o anche benefici? Un ragazzino che si trovava a passeggiare nel bosco di Arabba, un posto molto conosciuto e praticato, si è trovato di fronte due esemplari di lupo che stavano sbranando un capriolo che sentendo la presenza del ragazzino si sono rivolti verso di lui ringhiando.

La reazione istintiva del ragazzo è stata quella di fuggire terrorizzato, scivolando sulla neve e il fatto che non abbia riportato conseguenze fisiche è pura fortuna, indubbiamente però, sarà una esperienza difficile da dimenticare Un episodio grave, che riporta all’attenzione la difficile situazione della gestione della presenza del lupo sul nostro territorio.

I lupi si stanno moltiplicando velocemente seminando il terrore d’estate fra le mandrie al pascolo, mettendo così a dura prova la tenuta delle aziende zootecniche e lo sviluppo imprenditoriale agricolo nelle aree montane, ritornato emergente anche fra i giovani.

Questa volta è andata bene, ma cosa potrà succedere in futuro se non si mette un limite al numero di esemplari di lupo? Nelle azioni coordinate per la conservazione del lupo nelle aree chiave contenute nel progetto Life Wolfalps si legge tra l’altro: la realizzazione di piani di gestione locali per conciliare le attività umane con la protezione della specie, proteggendo i siti riproduttivi dalla perdita di habitat. L’implementazione del piano prevede anche lo sviluppo dell’ecoturismo legato alla presenza del lupo.

Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Provincia per sapere:

1. considerato che le segnalazioni di avvistamento di lupo su tutto il territorio sono sempre più numerose e in zone differenti, a quanto ammonti il numero di lupi presenti in Trentino diviso per territori interessati;

2. se la richiesta di approvazione di una apposita norma di attuazione dello Statuto, finalizzata ad attribuire al Presidente della Provincia la competenza ad adottare direttamente le misure previste dall’articolo 11 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 con riguardo all’orso e al lupo, esaminato dalla Commissione paritetica dei Dodici sia ancora al vaglio al vaglio dei Ministeri competenti e quali siano i tempi previsti per l’approvazione;

3. quali siano nel dettaglio i contenuti della stessa;

4. se a seguito dell’adozione del progetto Life Wolfalps ci sia stato un evidente sviluppo dell’ecoturismo legato alla presenza del lupo come previsto dal progetto stesso.

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.

Forza Italia Giacomo Bezzi