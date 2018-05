BEZZI – INTERROGAZIONE * ” PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO: SPERPERO DI RISORSE PUBBLICHE? “

Parco Nazionale dello Stelvio: sperpero di risorse pubbliche? All’interno dell’area Faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio, nel Comune di Peio, trova spazio una struttura adibita a Centro Visitatori costruita da poco tempo, praticamente nuova, ma che sembrerebbe essere oggetto di ampliamento.

L’opera prevedrebbe, fra l’altro, il disfacimento del tetto esistente che come si palesa dalla foto allegata è letteralmente nuovo. Detto ciò, è chiaro che la vicenda desti scalpore e sollevi dei dubbi sulla necessità e soprattutto sulla convenienza dell’opera.

Se realmente il Centro Visitatori del Pns aveva l’esigenza di uno spazio maggiore, non sarebbe stato meglio prevedere la costruzione di un edificio a fianco di quello esistente ed evitare la demolizione di una struttura appena costruita? Non stiamo assistendo ad un vero e proprio spreco di risorse pubbliche?

Chiedo alla Giunta se corrisponde al vero che a carico dell’edificio sopra citato siano in atto lavori di ampliamento, se questi prevedano anche la demolizione del tetto e nel caso, se non reputi necessario intervenire per evitare un evidente spreco di denaro pubblico.

Parco Nazionale dello Stelvio: sperpero di risorse pubbliche?