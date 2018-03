BEZZI * EMERGENZA DROGA: ATTIVARE SUBITO IL MIO EMENDAMENTO APPROVATO NELLA FINANZIARIA

Le notizie apparse in questi giorni sul giro di droga intercettato e sull’organizzazione criminale che la gestisce, danno contezza di quanto sia sempre più alto il rischio per i nostri ragazzi e semmai qualcuno avesse avuto dei dubbi sulla smisurata quantità di stupefacenti che circola sul nostro territorio, ha potuto avere la consapevolezza della vastità di questo problema che interessa tutta la società.

Un elogio alle forze dell’ordine che sono riuscite a scoprire questa enorme e pericolosa rete criminale. Criminali che investono sulla vita dei nostri ragazzi, i quali, sono tutti potenziali vittime di questo maledetto male dilagante della società e che se si fanno tentare, entrano in un vortice di dipendenza dallo stupefacente dal quale è difficile, se non impossibile uscire.

Nella legge di Stabilità di dicembre 2017, è stato approvato un mio emendamento che prevede lo stanziamento di 500.000 euro per i progetti di recupero dei giovani con problemi tossicodipendenza.

I progetti dovranno essere implementati dalle Comunità di Valle in modo da fare rete e creare progetti condivisi in tutta la Provincia per fronteggiare questo dominante fenomeno sempre più in aumento nei nostri ragazzi adolescenti. 26 febbraio 2018 Giacomo Bezzi Forza Trentino Proprio per dare speranza a quanti, purtroppo sono già entrati in questa spirale e alle loro famiglie, le istituzioni hanno il dovere di investire in tutti i modi possibili per dare loro fiducia e sostegno.

Un primo passo consiste proprio nell’attivare fin da subito, attraverso le Comunità di Valle, questi percorsi.