BEZZI * ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018: ” PADRE ZANOTELLI NON SI VERGOGNI DI LIVO “

Padre Zanotelli, non si vergogni di Livo. Conosco Giulia Zanotelli da cinque anni, lavorando assieme a lei e Maurizio Fugatti!

Le posso assicurare che è una ragazza intelligente e di talento e glielo dice uno che nella vita, non ha fatto solo l’imprenditore o il politico ma che anche, in silenzio tramite la mia Fondazione, ha costruito una chiesa in Togo, portato apparecchi per bambini sordomuti in Brasile e costruito

acquedotti in Bolivia, affiancando i nostri missionari trentini.

Giulia è una ragazza trentina “normale”, che ha studiato in valle e si è laureata. Ha frequentato i nostri paesi e campanili a cui è giustamente legata, ma anche la vita di città e conosce le problematiche dei giovani di oggi.

Giulia viene a lavorare a Trento con il tram e come tutti noi nonesi e solandri, siamo cresciuti senza dimenticarci degli emigrati trentini che sono partiti utilizzandolo dai nostri paesi.

A Giulia stanno a cuore i problemi dei nostri paese e della nostra gente e ne conosce le preoccupazioni più vere e profonde.

Giulia è sposata ed abita a Tuenno, con un marito noneso che non vive di assistenzialismo ma se la guadagna tutti i giorni e con lui ha messo su famiglia con una piccola bimba.

Queste famiglie di giovani delle Valli del Noce sono il futuro delle valli se non vogliamo che si spopolino i nostri paese.

Mi creda Padre, io sono fiero di aver contribuito alla sua elezione e orgogliosissimo della scelta fatta dai nonesi e solandri in primis, ma di tutto il Trentino.

Felice e ringrazio Livo, che ha voluto credere in una sua figlia per dare il futuro ai nostri campanili, paesi e risposte chiare alle loro problematiche.