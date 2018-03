BEZZI * ELEZIONI 4 MARZO: EMANUELA ROSSINI A FAVORE DELLO IUS SOLI, CARO PATT NON È QUESTO CHE VI CHIEDONO I VOSTRI ELETTORI

Emanuela Rossini, candidata alla Camera per Svp – Patt, si dichiara a favore dello Ius Soli, una riforma della legge sul riconoscimento della cittadinanza fortemente voluta dal Pd e che a dicembre è stata stoppata per mancanza del numero legale.

La legge attuale favorisce già l’acquisizione della cittadinanza con un percorso che ha portato a un sensibile aumento, nel corso degli ultimi anni, del numero di stranieri che hanno maturato i requisiti ed ottenuto la cittadinanza.

Basti pensare che secondo i dati elaborati da Fondazione Ismu, l’Italia nel corso del 2015 è stato il Paese europeo con il maggior numero di acquisizioni di cittadinanza. Questo dimostra che il nostro non è un Paese blindato, rendere ancora più semplificato l’accesso alla cittadinanza non ha senso, pertanto i rappresentanti del Patt nel Governo centrale dovrebbero tener conto di questo.

Il Patt è un partito profondamente territoriale e lascia di stucco che una sua rappresentante, che sicuramente approderà a Roma, perda tempo a rincorrere obiettivi che nulla hanno a che vedere con la tutela degli abitanti del nostro territorio.

Caro Patt non è questo che vi chiedono i vostri elettori! Concentratevi sui tanti trentini che perdono il lavoro e non riescono a reinserirsi nel mercato, smettetela di buttare i soldi pubblici in

investimenti disastrosi (vedi Not), tutelate le nostre imprese sempre più in difficoltà. La propaganda spicciola non la sapete neppure fare!

*

Giacomo Bezzi Forza Trentino