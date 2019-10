BANCA ETICA TRENTINO * “ IN PRIMA LINEA PER RESTARE UMANI: « PER CELEBRARE IL VENTENNALE APPUNTAMENTO AL CASTELLO DI PERGINE VALSUGANA, IL 4 OTTOBRE »

Banca Etica ha compiuto vent’anni, dimostrando che coniugare valori etici e finanza è possibile! Questo è il tempo di far crescere una nuova consapevolezza per il futuro dell’umanità e la coscienza delle persone responsabili si unisce alle generazioni dei giovani e giovanissimi che manifestano per garantire un futuro al pianeta. Molti di noi sanno che contrastare i cambiamenti climatici è una sfida culturale, politica e civile che può essere vinta se si collega alla difesa dei diritti umani e alla eliminazione delle disuguaglianze economiche e sociali.

Ogni persona è chiamata allora ad agire nel concreto della sua vita con comportamenti coerenti con i valori etici di queste istanze e ciascuno è chiamato a fare la propria parte sia nei consumi quotidiani sia nelle scelte di risparmio o di investimento. I soci di Banca Etica hanno scelto di investire e di contribuire, con le loro risorse economiche alla promozione di questi valori e ritengono che anche questo sia un modo per essere responsabili e poter fare la propria parte per un mondo più umano e più giusto. Il Gruppo Iniziative Territoriali Trentino di Banca Etica è felice di invitare la cittadinanza a celebrare il ventennale di Banca Etica partecipando alla iniziativa di Venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 18 presso il Castello di Pergine Valsugana, primo bene storico collettivo del Trentino.

Ascolteremo e condivideremo la testimonianza di chi si impegna nel salvare le vite nel Mediterraneo, di chi si cura della salute delle persone in Africa, di chi denuncia quotidianamente lo squilibrio delle diseguaglianze sociali e la tragica realtà delle guerre nel mondo. Con la nostra presenza e il nostro ascolto potremo abbracciare l’esperienza di chi agisce direttamente in prima persona e nello stesso tempo essere orgogliosi di contribuire, anche con la scelta di investire in Banca Etica, a dare loro il nostro concreto sostegno.