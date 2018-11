From the web

News immediate non mediate!

Banca d'Italia – Filiale di Trento * mercato lavoro PRIMO SEMESTRE 2018: " IN TRENTINO + 1,3%, IN ALTO ADIGE + 1.9% / TASSO OCCUPAZIONE TRENTINO 67,1%, ALTO ADIGE 72,6% "

Banca d'Italia – Filiale di Trento * mercato lavoro PRIMO SEMESTRE 2018: " IN TRENTINO + 1,3%, IN ALTO ADIGE + 1.9% / TASSO OCCUPAZIONE TRENTINO 67,1%, ALTO ADIGE 72,6% "

http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2018-11-14 10:58:36 2018-11-14 11:04:03 Banca d'Italia – Filiale di Trento * mercato lavoro PRIMO SEMESTRE 2018: " IN TRENTINO + 1,3%, IN ALTO ADIGE + 1.9% / TASSO OCCUPAZIONE TRENTINO 67,1%, ALTO ADIGE 72,6% "

FACILE.IT * auto diesel Euro 3 o inferiori: ” in Trentino Alto Adige sono...

FACILE.IT * auto diesel Euro 3 o inferiori: ” in Trentino Alto Adige sono...

FACILE.IT * auto diesel Euro 3 o inferiori: ” in Trentino Alto Adige sono...