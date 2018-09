BALDESSARI REPLICA A FUTURA2018 * DEBITO PUBBLICO: ” CONSIGLIO A GHEZZI DI CAMBIARE FONTI E DI SENTIRSI CON IL SENATORE RENZI E METTERSI D’ACCORDO SU CHI PAGA PER GLI ULTIMI ANNI “

Ho saputo che iniziano già a girare le fake news sul governo del cambiamento. Consiglio a Ghezzi di cambiare fonti sul debito pubblico e di alzare la cornetta del telefono per sentirsi col senatore Renzi e mettersi d’accordo su chi paga per gli ultimi anni. Pubblicare un grafico anonimo è stato un autogol.

Il Governo del cambiamento significa anche trasparenza e per questo è mio dovere fornire nomi e cognomi per rendere consapevoli i trentini. Sarà poi Ghezzi a spiegarci come Renzi è riuscito a fare peggio di Letta, Monti e Berlusconi. Gli effetti della competenza al governo.

Giulio Baldessari

candidato consigliere M5s