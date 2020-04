AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA * SMART TOURISM E COVID: « UN KIT DI CULTURA A DOMICILIO: LA PROPOSTA DELLA RETE DI MUSEI E CASTELLI »

Un kit di cultura a domicilio: la proposta della rete di musei e castelli coordinata dall’Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina

Musei e castelli di Rovereto e della Vallagarina, la porta del Trentino, raggiungono i visitatori nelle loro abitazioni, per garantire scorte di cultura in tempo di emergenza.

Ogni giorno tutti potranno godersi pillole di arte, storia e scienza, tour virtuali in città e videointerviste per fare nuove scoperte e tenere allenata la mente, restando a casa.

L’Azienda per il Turismo ha raccolto queste proposte in una guida digitale, disponibile in home page sul portale visitrovereto.it, assieme al tour virtuale di Rovereto, una “passeggiata” in dodici tappe, fruibile dal divano, senza smettere di far viaggiare la mente. Il kit di cultura a domicilio è stato spedito via mail con gli auguri ai contatti di Apt e Musei, come pensiero per trascorrere una Buona Pasqua, anche in questo tempo di distanziamento sociale.

(S)Mart di Rovereto

Da IGTV a Facebook, passando per le intelligenze artificiali delle chatbot e di Alexa, il Mart raggiunge il pubblico a casa. Obiettivo: coltivare la relazione con i visitatori anche durante l’emergenza.

Tra i primi musei a investire sulla comunicazione digitale, primo in Italia a collaborare con Wikimedia Foundation e tra i più attivi partner di Google Arts & Culture il Mart si è dotato nel 2012 di un vero e proprio Web Team che in queste settimane è al lavoro in modalità smart working per condividere contenuti, idee e storie sui diversi profili digitali. Un museo è fatto di pensiero, di ricerca, di mediazione. E il dialogo con i visitatori può svilupparsi in varie e stimolanti forme. Durante questo tempo sospeso i follower del Mart stanno approfondendo la conoscenza del museo e del suo patrimonio attraverso la tecnologia di Google Art Camera, dialogando con l’assistente vocale di Amazon o esplorando il museo su Messenger e Telegram.

Più volte al giorno vengono condivise pillole sulle opere, sugli artisti, sulle mostre.

Ogni domenica appuntamento per le famiglie con i laboratori Little Mart at Home: semplici tutorial per esercitare la creatività passo dopo passo. E ancora: le videointerviste su IGTV; i segreti del back office e le ricette dello chef Alfio Ghezzi su Facebook; i teaser delle mostre su Youtube; gli aggiornamenti su Twitter; le immagini più suggestive su Instagram e Pinterest.

Aperti per cultura

La Fondazione Museo Civico di Rovereto si apre virtualmente, data la chiusura delle proprie sedi fisiche per l’emergenza sanitaria, e si pone al servizio della comunità, per continuare a offrire anche online appuntamenti scientifici e culturali.

Oltre ai consueti servizi attivi, sul sito web del Museo è stata aperto un nuovo portale #apertipercultura, per aumentare l’offerta in questi giorni di “reclusione”, cliccabile dall’homepage e simboleggiato da una porta di casa che si apre sul mondo della scienza, sulle sezioni, sui reperti, sui siti, sulla storia, sul territorio, su temi che si approfondiscono anche a distanza. Perché la cultura non chiude mai.

Ogni giorno questo contenitore si arricchisce di nuovi contributi, attraverso la voce dei propri esperti, botanici, archeologi, astrofisici, zoologi, biologi, geologi, storici, oltre a ricercatori “amici” del Museo: pillole di scienza, conferenze, video, documentari, articoli, a portata di clic e adatti davvero a tutti. Non mancano piccole attività dedicate ai più piccoli.

Il Museo continua così ad assolvere al suo ruolo: il portale offre la possibilità di arricchire conoscenze ma anche uno svago alternativo per tutti coloro che affrontano questa fase di difficoltà con spirito, curiosità, voglia di scambiare interessi e opinioni, in attesa di poter riaprire finalmente le nostre porte “fisiche”, in completa sicurezza. Ci sono mostre, spazi, palazzi che vi aspettano, che si riassaporeranno con rinnovato interesse.

Un viaggio nel tempo dal divano di casa

Il Museo Storico Italiano della Guerra offre la possibilità di esplorare la storia dei conflitti dall’Ottocento ai giorni nostri attraverso le sue risorse digitali, per un viaggio nel tempo dal divano di casa.

Nel Castello di Rovereto e nelle sale del Museo si può entrare con le foto a 360 gradi in Google Street view. Per un’esplorazione completa il tour virtuale permette di scoprire gli oggetti più significativi di ogni sala, accompagnati da un’audioguida gratuita.

Per i più piccoli, un video ed un libretto illustrato raccontano in modo semplice cosa è stata la Prima guerra mondiale in Trentino. A disposizione dei bambini, le schede illustrate da stampare e colorare sul Museo e sul Castello.

E per i piccoli camminatori, è possibile leggere gratuitamente tutte le guide escursionistiche della collana “La montagna dei ragazzi” con tanti itinerari da mettere in programma e approfondimenti per i più curiosi.

Si possono selezionare i contenuti video preferiti tra quelli raccolti nel canale Youtube del Museo, con playlist dedicate al Museo e al Castello, agli altri musei della Rete Trentino Grande Guerra, ai forti del Trentino, ai luoghi della Grande Guerra in Vallagarina e molto altro.

E poi ancora, disponibili per la lettura, gli studi e le ricerche più recenti pubblicati negli Annali del Museo. Aperti all’esplorazione online anche l’Archivio storico e l’Archivio fotografico, oltre agli strumenti didattici da scaricare per approfondire la storia del Novecento.

E aspettando che torni il tempo delle escursioni, si può andare alla scoperta del territorio e dei principali siti storici della Prima guerra mondiale in Trentino su visitrovereto.it

Cartoline dall’Italia: un castello tutto per te

Il FAI-Castello di Avio in questi giorni propone quotidianamente al proprio pubblico visite virtuali negli spazi del Castello, oggi non accessibile, e immagini fotografiche con punti di vista inediti o che ci mostrano il Bene del FAI nel passato.

Cartoline dall’Italia che tramite Facebook e Instagram raggiungono i visitatori anche nelle ore di quarantena.