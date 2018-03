TAVOLO ECCLESIALE SUL SERVIZIO CIVILE *A SOTTO IL MONTE (BG) IL 2 MARZO IL XIII INCONTRO DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE

2 marzo: XIII Incontro di San Massimiliano dei giovani in servizio civile. Si svolgerà a Sotto il Monte (Bg), dove si tenne già la sua prima edizione nel 2003, l’annuale Incontro nazionale dei volontari del Tavolo ecclesiale sul Servizio civile, nella ricorrenza del 12 marzo, festa di san Massimiliano di Tebessa, martire per obiezione di coscienza.

Il tema di questo XIII Incontro è quello scelto da Papa Francesco per la Giornata mondiale della Pace 2018 “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”.

*

PROGRAMMA

10.30 Tensostruttura a Brusicco di Sotto il Monte, via Baradello

Lettura degli Atti di san Massimiliano

Saluti S.Em. Card. Francesco Montenegro, presidente di Caritas Italiana (video)

Maria Grazia Dadda, sindaco di Sotto il Monte Giovanni XXIII

*

10.45 Accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Col servizio civile per costruire la pace Testimonianze di giovani in servizio civile in Italia e all’estero. Intervengono:

Giovanni Ramonda, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Alganesh Fessaha, Ong “Gandhi”

don Virginio Colmegna, Casa della Carità – Milano

Conduce: Andrea Valesini, L’Eco di Bergamo

*

13.00 Pranzo

*

14.30 Sulle orme di San Giovanni XXIII, visita itinerante

*

16.00 Chiesa parrocchiale San Giovanni Battista, viale Pacem in Terris: Santa Messa presiede: S.E. Mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo