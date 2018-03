‘ AVANTI UN ALTRO ‘ * CANALE 5: IL GAME SHOW CONDOTTO DA PAOLO BONOLIS MARTEDÌ 6 MARZO FESTEGGERÀ LE 1.000 PUNTATE

Traguardo importante per “Avanti un altro!”. Il game show condotto da Paolo Bonolis, tutti i giorni alle 18.45 su Canale 5 e prodotto da Endemol Shine Italy, martedì 6 marzo festeggerà le 1.000 puntate.

“Avanti un altro!”, format originale italiano, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci ed esportato in tutto il mondo (Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Vietnam e Turchia) ha debuttato in tv il 5 settembre 2011. Stagione dopo stagione si è affermato come uno dei capisaldi della fascia preserale di Canale 5, diventando una certezza nel palinsesto della rete. Il segreto, a detta dello stesso conduttore, è che “Non c’è mai una puntata uguale alle altre!”.

Fin dalla prima edizione il game show ha avuto un ottimo riscontro di pubblico e anche in questa settima edizione si conferma leader del preserale sul target commerciale con una share media del 25.84% (share totale del 21.70%) e 4.538.000 spettatori, con puntate record che hanno superato i 5.000.000 di spettatori. Amatissimo e molto atteso ogni sera il gioco finale in cui il concorrente, per vincere, deve riuscire a dare consecutivamente 21 risposte “sbagliate”.

Mattatore storico del programma Paolo Bonolis, affiancato dall’inseparabile Luca Laurenti. Durante la terza e la quarta edizione Paolo Bonolis ha lasciato il testimone della conduzione a Gerry Scotti e i due hanno presentato insieme anche alcune puntate speciali.

Molti i personaggi che si sono avvicendati nello studio di “Avanti un altro!” in questi anni, da quelli del Minimondo a quelli del Salottino. Quest’ultimo, introdotto lo scorso anno e capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri), vede tra i suoi protagonisti i più ‘storici’ come il Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni, la Buona sorte Francesca Brambilla, la Bonas Laura Cremaschi, l’Alieno, lo Scienziato pazzo, la Dottoressa Maria Mazza, fino ad arrivare ai più attuali: le Gemelle Soap Opera, XXXL, Il Gladiatore, La Brasiliana, L’Uomo Tigre, la Tecnologica.

Tutti personaggi nati dalla mente del conduttore e degli autori e ‘scovati’ attraverso migliaia di casting in tutt’Italia grazie a Sdl2005, la società che fin dalla prima edizione si occupata della ricerca dei concorrenti, dei personaggi e del pubblico.

A giugno scorso è andata in onda, in prima serata, una puntata speciale del game show dal titolo “Avanti un altro! Pure di sera” che ha visto giocare alcuni personaggi famosi per devolvere il montepremi in beneficenza.

Il record per la vincita più alta raggiunta in queste sette edizioni è ancora nelle mani del signor Paolo D’Angelo che, l’11 gennaio del 2013, si è aggiudicato ben 225.000 euro.