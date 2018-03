AUTOSTRADA DEL BRENNERO * SOSTA AUTOTRASPORTATORI: RIAPRE OGGI L’AREA DI RISTORO E RELAX A ROVERETO SUD

Il servizio si colloca nella visione generale di Autobrennero a sostegno dell’autotrasporto. Lo spazio è dedicato alla sosta degli autotrasportatori.

Da questa mattina è riaperta l’area ristoro dell’autoparco di Rovereto Sud, ripensata e progettata con un’attenzione particolare ai bisogni degli autotrasportatori. Si tratta di un servizio, a particolare valore aggiunto, che completa quelli, già attivi, dei servizi igienici e delle docce, rendendo più confortevole la sosta dei tanti autotrasportatori che quotidianamente frequentano l’autoparco di Rovereto Sud.

L’area di ristoro è ora dotata di tavoli ergonomici con sedute integrate e di penisole muro, per la consumazione dei pasti. Sono stati inoltre posti in opera distributori automatici di snack, panini, bevande calde e fredde, è stata creata una zona attrezzata con lavelli in acciaio per la pulizia delle stoviglie, reso disponibile uno spazio informativo e installato su una parete del locale un maxischermo collegato alle numerose telecamere di sicurezza del parcheggio.

All’esterno, inoltre, è stata collocata una fontanella per il rifornimento d’acqua. L’utente potrà così liberamente e gratuitamente usufruire degli spazi per mangiare, riposare e intrattenersi con i colleghi per la durata che riterrà opportuna, avendo in ogni momento la certezza di un controllo visivo sul proprio mezzo.

“Questa ulteriore iniziativa – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Walter Pardatscher – va ad aggiungersi a quelle che la nostra Società ha messo in campo negli ultimi tempi a favore del settore dell’autotrasporto (si vedano, a questo riguardo, le iniziative adottate presso l’autoporto di Sadobre, fra cui l’impianto “De-Icing”, l’installazione di colonnine elettriche di supporto ai TIR e il check-up sanitario gratuito per gli autisti per la verifica di possibili apnee notturne). Crediamo sia importante, per coloro che per lavoro utilizzano la rete autostradale molte ore al giorno, offrire servizi di elevata qualità e sicurezza attraverso infrastrutture progettate, per le loro esigenze, con una visione innovativa, in modo moderno e razionale”.

La qualità della sosta non passa solo attraverso i servizi offerti, ma anche nell’attenzione investita nell’arredo, pensato sia dal punto di vista funzionale, sia da quello artistico/culturale, tenuto conto che l’area ristoro sarà a breve impreziosita dalla riproduzione di un dittico tratto dal ciclo “Subway” di Fortunato Depero. Un’istallazione di grandi dimensioni, riprodotta su un particolare pannello, grazie alla cortese disponibilità del Mart – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, che testimonia la sensibilità della nostra Società alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dei territori, in questo caso della città di Rovereto, interessati dall’attraversamento dell’asse autostradale.

L’area ristoro, così come i servizi igienici e docce posti nel caseggiato di fronte, è aperta, tutti i giorni, 24 ore su 24, con servizio di pulizia e presidio sempre attivi.