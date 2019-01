autostrada del brennero – A22 * TARIFFE: « INVARIATE PER IL 2019, Per quest’anno di nuovo il blocco delle tariffe sulla tratta Brennero – Modena »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Per quest’anno di nuovo il blocco delle tariffe sulla tratta Brennero – Modena

Dal primo gennaio 2019 non entreranno in vigore aumenti rispetto alle tariffe autostradali in essere, applicate secondo le norme previste a livello nazionale.

Come nel 2015, 2016 e 2017, anche il 2019 vedrà la conferma delle tariffe attualmente in vigore e dedotte dalla tariffa unitaria, calcolata e applicata secondo la formula del “Price Cap”.

Per il calcolo dettagliato delle diverse tratte e tipologie di mezzo si rimanda alla sezione “Calcola pedaggio” sul sito della Società: www.autobrennero.it