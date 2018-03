AUTOSTRADA DEL BRENNERO A 22 * ESODO PASQUALE: PREVISIONI TRAFFICO E CONSIGLI

*

Il traffico

Inizia ufficialmente domani, con la chiusura delle scuole, l’esodo Pasquale 2018: da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile il traffico lungo l’Autostrada del Brennero sarà intenso.

A22 prevede “bollino rosso” venerdì mattina, 30 marzo, in direzione sud e sabato mattina, 31 marzo, in direzione nord. L’aumento del traffico si concentrerà poi in particolare nelle giornate di Pasquetta, lunedì 2 aprile su entrambe le carreggiate e domenica 3 aprile in mattinata, in carreggiata sud, per via dei rientri (previsioni del traffico in allegato).

Autostrada del Brennero suggerisce, così come prima di ogni festività, di programmare il proprio viaggio cercando di scegliere gli orari e i giorni meno trafficati sia per la partenza che per il rientro, consultando le previsioni del traffico sul sito internet della Società (www.autobrennero.it).

Durante le festività, lungo l’A22, non sono previsti cantieri e i Tir non potranno circolare. Autostrada del Brennero ha inoltre previsto un incremento del numero di pattuglie degli ausiliari della viabilità per un’assistenza tempestiva ai viaggiatori e di personale presso le stazioni autostradali.

Per qualsiasi necessità o informazione in tempo reale durante il viaggio è inoltre a disposizione 24/7, il personale del Centro Assistenza Utenti di Autostrada del Brennero raggiungibile al numero verde 800279940.

Le aree di servizio

A sostegno dei tenti utenti che si metteranno viaggio in questi giorni saranno aperte anche tutte le aree di servizio, alcune di recente ristrutturate o in fase di ultimazione. Nell’ambito delle opere di miglioramento delle strutture adibite ai servizi bar e ristoro, infatti, sono in via di ultimazione i lavori di rivisitazione degli edifici nelle aree di servizio Campogalliano Est, Povegliano Est e Laimburg Est, che saranno comunque aperte al pubblico, mentre è già stata completata la ristrutturazione degli edifici nelle aree di servizio Campogalliano Ovest e Paganella Ovest, oggi completamente rinnovate.

E’ stato completato, inoltre, l’ammodernamento dei servizi igienici nelle aree di servizio di Laimburg Est, parte oil, e Povegliano Ovest.