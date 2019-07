AUTONOMISTI POPOLARI * TANGENZIALE ROVERETO (TN): « ringraziaMo il Presidente Fugatti per l’impegno che si è assunto e lo invitIAMO a proseguire sulla strada del cambiamento »

La situazione del traffico di Rovereto è sotto gli occhi di tutti e non è sbagliato ritenere che questo sia il problema principale della città. Negli ultimi anni molti partiti hanno sollevato il problema e tanti hanno cercato di risolverlo. Fino ad oggi, però, non ci è riuscito nessuno. Di sicuro non ci è riuscito chi per dieci anni ha governato la Provincia ed oggi si affretta a fare degli emendamenti all’assestamento di bilancio per “salvare” Rovereto. Di questi profeti senza pudore abbiamo già imparato a fare a meno.

La nostra sezione di Rovereto attraverso l’instancabile lavoro di Silvano Busetti e dei suoi giovani collaboratori ha sempre lottato in prima linea sul fronte della lotta al traffico.

La scelta degli Autonomisti Popolari di Rovereto è stata quella di scendere in campo a fianco di una coalizione che si è impegnata con noi a risolvere il problema della tangenziale di Rovereto attraverso approfondimenti, confronti e discussioni che sfoceranno in una proposta concreta.

Troppo facile fare proclami ora che a governare sono altri. Certo, però, che quando la soluzione sarà individuata non sarà merito di chi poteva fare e non ha fatto.

Gli Autonomisti Popolari di Rovereto ringraziano il Presidente Fugatti ed il suo staff per l’impegno che si è assunto e lo invitano a proseguire sulla strada del cambiamento, delle azioni prima dei proclami, delle azioni piuttosto degli emendamenti.

AUTONOMISTI POPOLARI ROVERETO