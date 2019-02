AUTONOMISTI POPOLARI (facebook) * PRESIDENTE KASWALDER: « non sarà mai un notaio che limita la sua attività politica all’aula, girERÀ sempre le vallI ad incontrare LE persone »

Dopo Dallapiccola e Ghezzi ecco che tocca a Rossi fare lo spiritoso. Forse qualcuno ha travisato il significato dell’impegno del Presidente Kaswalder : lui non sarà mai un notaio che limita la sua attività politica all’aula, sarà sempre nel suo Trentino a girare nelle valli e ad incontrare persone.

E nessuno gli metterà il bavaglio.

Di sicuro non lo potrà imbavagliare chi non ha ancora capito che la sua epoca è finita, che il suo stile di gestione padronale del potere è finito. Non si accettano lezioni da chi ha governato a forza di aut aut, non si accettano lezioni da chi ha venduto la A22 a 48 ore dalla sua scadenza.



Quanto ai saluti ai Presidenti noi Autonomisti Popolari salutiamo il Presidente Kaswalder a fianco del Presidente Fugatti che hanno cambiato la politica trentina portandola nelle valli e nei comuni montani, lontani dal palazzo dove qualcuno governava con i veti e le imposizioni.