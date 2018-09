AUTONOMISTI POPOLARI * ELEZIONI PROVINCIALI 2018: L’ELENCO UFFICIALE DEI 34 CANDIDATI, CAPOLISTA WALTER KASWALDE, IN LISTA ANCHE FRANCA PENASA

Il direttivo degli Autonomisti Popolari è lieto ed orgoglioso di comunicare che è in corso nei comuni trentini la raccolta delle firme per la presentazione della lista degli Autonomisti Popolari per le elezioni del Consiglio provinciale del prossimo 21 ottobre 2018.

La lista si presenta con una variegata rappresentanza di tutte le valli del Trentino e vede nel ruolo di capolista il presidente consigliere Walter Kaswalder con donne e uomini rappresentati in egual misura.

Il direttivo ringrazia di cuore tutte le persone che si sono rese disponibili per questa nuova esperienza e desidera augurare a tutti una campagna elettorale piena di lavoro e soddisfazione, all’insegna del confronto con tutti, della pacatezza e della buona educazione.

Di seguito i 34 candidati:

KASWALDER WALTER – ALTOPIANO DELLA VIGOLANA – FUNZIONARIO BANCA

BALSAMO BARBARA – TRENTO – AVVOCATA

CHILOVI DARIO – SAN MICHELE ALL’ADIGE – FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

BERTOLDI SABRINA – ALTOPIANO DELLA VIGOLANA – IMPRENDITRICE

ACLER TOMMASO – LEVICO TERME – IMPRENDITORE

DECARLI ROBERTA – TRENTO – IMPIEGATA

BERNARDI CLAUDIO – BASELGA DI PINE’ – IMPIEGATO

ESPEN SILVANA – PERGINE VALSUGANA – IMPIEGATA

BERTI TIZIANO – SANZENO – AGENTE ASSICURATIVO

GENOVESI ANTONELLA – ARCO – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO APSS

BETTEGA PIO DECIMO – IMER – PENSIONATO

LEONI CECILIA – AVIO – INSEGNANTE

BOGO MORENO – CEMBRA LISIGNAGO – IMPRENDITORE

LOVATO DANIELA – TRENTO – DOCENTE

CASAGRANDA NICOLA “SCOZ” – RONCHI VALSUGANA – TECNOLOGO AGROALIMENTARE

MENATO GRAZIELLA – CASTELLO TESINO – IMPIEGATA COMUNALE

COMPER PAOLO – BESENELLO – PRIMARIO MEDICO

MERZ ROBERTA – PERGINE VALSUGANA – COMMESSA

COSTANTINI DANIELE – SELLA GIUDICARIE – LIBERO PROFESSIONISTA

MOLINARI ELENA – TIONE DI TRENTO – OPERATORE SOCIO SANITARIO

DALLEMULE OTTO – CASTELLO TESINO – DIPENDENTE PAT

PARISI ERMINIA – NOGAREDO – INSEGNANTE IN PENSIONE

DEMATTE’ MICHELE – BRESSANONE – INGEGNERE

PENASA FRANCA – RABBI – CONTABILE

MARTINI ROBERTO – PIEVE TESINO – PENSIONATO

PIFFER ARIANNA – BESENELLO – IMPIEGATA

NICOLODI MATTEO – TRENTO – DIPENDENTE PAT

PORT DONATELLA – FOLGARIA – IMPIEGATA

REDOLFI GUIDO – OSSANA – IMPRENDITORE

STURLA BARBARA – MEZZOLOMBARDO – EDUCATRICE

TARTER ANDREA – TRENTO – IMPRENDITORE

TOFFOL PAOLA – PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA– LIBERA PROFESSIONISTA

TONINI NICOLO’ – PREDAZZO – INGEGNERE

ZAMBOTTI CHIARA – TRENTO – STUDENTESSA

*

Segreteria Autonomisti popolari