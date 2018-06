AUTONOMISTI POPOLARI * DDL GRANDI CARNIVORI: CHILOVI – ” DAJE ROSSI, ANCORA UN PAIO DI QUESTE USCITE ED AD OTTOBRE SI VINCE IN CARROZZA “

Quando eravamo piccoli, si frequentava il catechismo. Ed uno dei peccati capitali di più difficile comprensione era quello dell’accidia, questo colpevole non fare il bene pur essendo nella condizione di farlo.

Ancora una volta, ci viene in soccorso l’atarassico vate del Calisio, l’assessore Dallapiccola. Infatti, nel corso di una partecipata e preoccupata riunione tenutasi a Ronchi in Valsugana, Dallapiccola ha ripercorso le tappe delle diverse richieste avanzate dalla Provincia per chiedere maggiori competenze al Ministero dell’Ambiente nella gestione sia dell’orso che del lupo, richieste andate deluse.

Il coraggio uno non se lo può dare, diceva il Manzoni riferendosi a don Abbondio. Ma trincerarsi dietro lettere e protocolli, sembra davvero troppo, troppo poco.

E troppo poco deve essere sembrato persino al leader maximo Ugo Rossi che, preso il toro per le corna o il lupo per la coda – come preferite – ha presentato in Giunta Provinciale un disegno di legge subito approvato e che ora passerà all’aula del Consiglio riguardante “misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori” che ne preveda l’abbattimento in caso di elevata pericolosità. Urca!!! ‘Sto giro fanno sul serio!! Ci siamo detti. E invece no, cari lettori, anche ‘sto giro ci prendono per il naso….

Infatti l’autorizzazione all’eventuale abbattimento dovrà essere vincolata all’acquisizione del parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Parere, manco a dirlo, che non potrà che essere sempre negativo almeno fino a quando i piani di gestione a livello nazionale non saranno variati.

Questa davvero poco edificante storia ci consegna alcune considerazioni.

Sono anni che esprimiamo preoccupazione circa la gestione dei grandi carnivori ricevendo dall’impalpabile assessore in/competente nell’ordine temporale: indifferenza seguita da minimizzazione sfociata in impotenza.

Seconda considerazione: a quattro giorni di distanza dall’aver mandato un assessore della sua Giunta ad affermare in una pubblica riunione che la Provincia aveva le mani legate, con una piroetta il Presidente Rossi cambia indirizzo e con sicumera e sposando posizioni da lui mai assunte sino ad ora, mostra i muscoli manco fosse Braccio di Ferro, sbugiardando il suo fido assessore. Peccato che siano muscoli farlocchi, di carta pesta e che siano durati il tempo di leggere la deliberazione di Giunta per verificarne l’inconcludenza.

I Trentini sono persone serie, a volte anche troppo, e dotati di buona, ottima memoria. Daje Rossi: ancora un paio di queste uscite ed ad ottobre si vince in carrozza!!!

*

Dario Chilovi

Portavoce degli Autonomisti Popolari