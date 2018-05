AUTOMOBILE CLUB ITALIA – ACI * AVVISACI: CON L’APPLICAZIONE SI POSSONO RICEVERE TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PROPRIO VEICOLO

Su computer e smartphone tutte le notizie sulle pratiche automobilistiche. Fino ad oggi oltre 32.000 utenti registrati e 26.000 notifiche inviate.

Basta registrarsi su www.aci.it o scaricare l’App “ACISpace” per ricevere – via e-mail o Sms – dal Pubblico Registro Automobilistico, tutte le informazioni riguardanti il proprio veicolo, identificato anche attraverso il nostro codice fiscale.

Grazie al nuovo servizio “AvvisACI” – realizzato dall’Automobile Club d’Italia – gli automobilisti possono, infatti, monitorare in tempo reale qualsiasi pratica relativa ad un loro mezzo registrato: immatricolazione; trascrizione dell’atto di vendita; iscrizione o cancellazione del fermo amministrativo; radiazione da parte dell’autodemolitore o per definitiva esportazione all’estero; perdita e rientro in possesso.

L’attivazione del servizio è gratuita, tra i vantaggi, la possibilità di evidenziare, tempestivamente, eventuali errori di registrazione e di poter contare su un valido strumento di contrasto alle truffe (intestazioni fittizie, clonazioni, ecc.).

Fino ad oggi sono stati oltre 32.000 gli utenti che hanno attivato il servizio AvvisACI e più di 26.000 le notifiche inviate.