Assofin * maximulta agcm cartello finanziamenti acquisto vetture: « non condividIAMO le conclusioni del Garante, SIAMO estraneI a qualsiasi intesa restrittiva »

Assofin non può condividere le conclusioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in quanto è estranea a qualsiasi intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del collocamento di finanziamenti e contratti di leasing per la vendita di automobili.

Ribadisce che nessuna intesa di questo tipo è stata posta in essere, perseguita o comunque promossa o agevolata da Assofin. L’associazione presenterà quindi ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso questo provvedimento dell’Agcm, certa che la totale estraneità di Assofin rispetto alle accuse che le sono state rivolte sarà riconosciuta dalla giustizia amministrativa.

Il ruolo che, secondo l’Agcm, l’associazione avrebbe sostenuto si basa su congetture opinabili e non su elementi robusti; le attività svolte da Assofin avevano ed hanno finalità opposte e sono di beneficio, oltre che per i propri associati, per i consumatori e per la concorrenza.

Assofin ha promosso nel tempo molte iniziative finalizzate ad elevare il livello di tutela dei consumatori, attività che hanno ricevuto il sostegno delle Autorità e del mondo del consumerismo.

Le accuse mosse all’Associazione riguardano statistiche –peraltro analoghe a quelle elaborate in altri settori– che non sono state e non sono in alcun modo in grado di orientare le scelte degli operatori, in particolare in termini di pricing e prodotto.

Appare peraltro evidente che l’Associazione, non avrebbe mai potuto favorire una eventuale intesa che avrebbe visto come promotori operatori che rappresentano una minoranza dei propri Associati e come vittime la maggioranza dei propri membri, quelli che peraltro hanno espresso in tutti questi anni la Presidenza e la maggioranza degli organi di governo dell’Associazione.

Assofin ha sempre operato in piena conformità con la normativa antitrust nazionale ed europea ed ha introdotto da oltre un decennio, il 20 dicembre 2006, un codice che impone a tutte le associate il rigoroso rispetto di tutte le normative in materia.

Assofin, è l’associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nei comparti del credito alla famiglia. Nata nel gennaio 1992, conta oggi 65 associati che da soli coprono la larga maggioranza del mercato del credito al consumo.

L’associazione oltre ai suoi compiti istituzionali di rappresentanza del settore è impegnata a contribuire alla diffusione di buone prassi e alla migliore conoscenza del comparto del credito alla famiglia; proponendosi come costante riferimento informativo per i clienti e per la stampa e mettendosi a disposizione per affrontare eventuali problemi e controversie di carattere generale e per fornire approfondimenti e chiarimenti.

Proprio per questo suo profilo e missione Assofin rigetta l’accusa di comportamenti non deontologicamente corretti.