associazioni difesa diritti civili – trentino * Festival della Famiglia: ” la risposta al presidente Fugatti, NO agli stereotipi e all’oppressione dell’eteropatriarcato “

In previsione del (Contro) Festival delle Famiglie che noi realtà del territorio abbiamo organizzato in risposta agli inviti al ministro Fontana e al senatore Pillon al Festival della Famiglia, abbiamo notificato la Questura per poter utilizzare piazza Dante.

L’intento è quello di rivendicare i nostri ed i diritti di tutte quelle famiglie che decidono di non riconoscersi nel modello unico etero-patriarcale e di farlo portando in piazza i nostri corpi liberi e autodeterminati e le nostre idee.

Vogliamo una piazza che possa esprimere pacificamente ma a a gran voce il nostro dissenso e dia forma e parola alla nostra idea di famiglie: plurali, dalle molte forme, che rifiutano gli stereotipi e l’oppressione dell’eteropatriarcato.

Oggi con un provvedimento privo di motivazione se non un vuoto rimando all’ordine pubblico, la questura ha autorizzato la piazza, imponendoci però di non utilizzare strumenti per l’amplificazione del suono (microfoni, casse, megafoni), con l’obiettivo di fatto di zittirci.

Questo provvedimento non appare solamente come una eccessiva tutela di un festival istituzionale che propone un ideale stereotipato e discriminatorio di famiglia, ma è soprattutto una negazione del diritto di tutte e tutti di esprimere liberamente il proprio pensiero. La Questura, scegliendo di comprimere in maniera arbitraria e immotivata il nostro diritto ad esprimere il dissenso, si dimostra affiliata ed alleata delle politiche di governo che sempre più sono volte a silenziare e negare l’esistenza della pluralità di voci, di visioni, di vite, di identità.

Questo accaduto è e deve essere un forte allarme per tutte e tutti e anche per questo noi abbiamo deciso che riempieremo lo spazio pubblico lasciando che i nostri corpi resistenti gridino ben più forte di questo divieto.

Vi invitiamo ancora più caldamente ad essere con noi tutti e tutte in piazza Dante alle ore 17, per dimostrare che un bavaglio non impedirà ai nostri valori di antifascismo, antisessimo, antirazzismo e anti-omobitransnegatività di prendere corpo nello spazio pubblico e per denunciare il tentativo di zittirci.

Non permetteremo che la pluralità delle nostre famiglie e dei nostri affetti venga messa in discussione, in nessun modo.

Hanno provato ad ammutolirci, ma le nostre voci saranno sempre presenti e sonanti!

Non Una Di Meno Trento

Collettivo Transfemminista Queer

Centro Sociale Bruno

MindtheGap

Arcigay del Trentino

Agedo Trentino

Famiglie Arcobaleno

I sentinelli di Trento

Laici trentini per i diritti civili

Udu – Unione degli Universitari Trento

Rete degli Studenti Medi Trento

Coordinamento Studenti Medi Trento-Rovereto

Aula – Assemblea Universitaria di Lotta e Autogestione Cur- Collettivo Universitario Refresh

Se Non Ora Quando – Trentino

Lila del Trentino

Bozen Solidale