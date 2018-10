From the web

News immediate non mediate!

associazioni artigiani trentino * elezioni provinciali 21 ottobre: " le nostre 20 proposte per gli incontri con i candidati presidenti "

associazioni artigiani trentino * elezioni provinciali 21 ottobre: " le nostre 20 proposte per gli incontri con i candidati presidenti "

http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2018-10-03 12:38:35 2018-10-03 12:38:35 associazioni artigiani trentino * elezioni provinciali 21 ottobre: " le nostre 20 proposte per gli incontri con i candidati presidenti "

In allegato la documentazione prodotta ai candidati in forma sintetica ed integrale.

Marco Segatta, numero uno della realtà di via Brennero, fino ad ora ha sottoposto le richieste della categoria che rappresenta al candidato presidente del centro destra Maurizio Fugatti (lo scorso 18 settembre, a quello del Patt Ugo Rossi (il 25 settembre) – le foto dei confronti già avvenuti le potete trovare sul sito e sul profilo Facebook dell’Associazione – mentre sono attesi il 5 ottobre Mauro Ottobre e l’8 Giorgio Tonini.

Proseguono senza sosta gli incontri tra i rappresentanti della giunta provinciale dell’Associazione Artigiani del Trentino e i candidati presidenti alle prossime elezioni in programma il 21 ottobre.