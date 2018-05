ASSOCIAZIONE TRENTINO 5 STELLE * GOVERNO: ” PER TUTTO IL WEEKEND SAREMO PRESENTI NELLE PRINCIPALI CITTÀ E NELLE VALLI DEL TRENTINO “

Governo. M5S: In piazza per far conoscere il contratto ai cittadini. Il MoVimento 5 Stelle del Trentino scende in piazza per far conoscere ai cittadini i contenuti del contratto per il Governo del cambiamento. Il Reddito e la pensione di cittadinanza, il superamento della legge Fornero, l’eliminazione delle pensioni d’oro, lo stop al business dell’immigrazione, una tassazione più bassa per le imprese sono solo alcuni dei punti inseriti rispettando gli impegni assunti in campagna elettorale.

Per tutto il weekend, attivisti e portavoce locali saranno presenti nelle principali città e nelle valli del Trentino, con banchetti, gazebo e volantinaggi per informare la cittadinanza.

Ecco gli appuntamenti sul territorio previsti per sabato 19 e domenica 20 maggio:

Sabato 19 maggio a partire dalla mattina:

Trento (gazebo in via San Pietro), Rovereto, Valle Laghi (Cavedine, Vezzano, Sarche), Pietramurata, Dro, Arco, Riva del Garda, Cles (gazebo in via Dante, di fronte al municipio)

Primiero (gazebo in via Terrabugio), Mezzolombardo (gazebo c/o mercato settimanale), Ala, Levico Terme.

Domenica 20 maggio a partire dalla mattina:

Mori (gazebo in piazza Cal di Ponte), Borgo Valsugana (gazebo in piazza Martiri della Resistenza), Val di Ledro.