Associazione Transdolomites e Comitato Avianova * mobilità trentino: ” È giunta l’ora di fare l’appello nominale nei riguardi di chi eletto in Consiglio provinciale avrebbe dovuto fare la propria parte “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Dopo anni ed anni nei quali Associazione Transdolomites e Comitato Avianova si sono battuti sui grandi temi della mobilità e delle infrastrutture per una nuova mobilità per la valli dell’Avisio e Altipiano di Lavarone ora il Trentino orientale ( territorio nei quali i due gruppi sono attivi) intende prendere posizione dinnanzi all’immobilismo ed alla scarsa sensibilità che la Provincia autonoma di Trento ha dimostrato nei riguardi di questa fetta importante del Tentino e delle sue ambizioni di progresso e di crescita sostenibile.

Supportati dalla rassegna stampa degli anni trascorsi (documenti, mozioni, petizioni di comuni e Comunità di valle e dello stesso Consiglio provinciale di Trento) che i due gruppi di lavoro che rappresentano un bacino di circa 175.000 cittadini hanno raccolto negli anni, hanno deciso di fare un resoconto di questi anni di attività.

Con l’approssimarsi delle elezioni provinciali dell’autunno 2018 , si è convenuto di prendere una dura posizione volta a denunciare l’inconcludenza di oltre 10 anni di governo provinciale in tema di trasporti.

Da Metroland ad oggi, dai grandi proclami, alle promesse altisonanti ed alle continue inversioni di marcia è ora giunto il momento di tirare le conclusioni.

È anche giunta l’ora di fare l’appello nominale nei riguardi di chi, eletto in Consiglio provinciale, avrebbe dovuto fare la propria parte in questa fase storica ed invece si è nascosto in nome degli ordini delle Segreterie politiche.

Responsabilità che vanno però anche oltre la figura dei soli politici.

Sarà il “giorno del giudizio” da parte nostra nei riguardi di chi sino ad oggi ha governato, ma allo stesso tempo un severo monito anche nei riguardi di coloro che si proporranno come futuri candidati in occasione delle prossime elezioni provinciali affinchè -da subito- siano pienamente consapevoli che il tempo delle promesse allegre ed opportunistiche è finito.

Coloro che in funzione della prossima competizione politica intenderanno abbracciare la causa che sino ad oggi è stata sostenuta dai nostri gruppi, lo faccia in piena sincerità e cosciente che in un prossimo futuro sarà chiamato a rendere conto di quanto fatto ed onorato.

È prevista una conferenza stampa che avrà luogo giovedì 14 giugno 2018 ore 10.00 nella sala conferenze dell’Hotel America, in via Torre Verde a Trento.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites