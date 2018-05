ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TRENTO * TARGA PROVA: SECONDO IL MINISTERO DELL’INTERNO SI POTRÀ USARE SOLO SULLE AUTO NUOVE DA IMMATRICOLARE

Targa prova: secondo il Ministero dell’Interno la targa prova si potrà usare solo sulle auto nuove da immatricolare.

Una recente circolare del Ministero dell’Interno stabilisce come “l’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’art. 98 C.d.S. abbia il solo scopo di evitare di munire della carta di circolazione un veicolo che circola su strada”.

“Centinaia di autoriparatori in Trentino e migliaia in Italia vedranno fortemente limitata la possibilità di provare i veicoli riparati, o meglio, dovranno provare i veicoli “usando” l’assicurazione del proprietario della vettura e non potranno più utilizzare la targa prova”.

Così si esprime preoccupato il Presidente dei Carrozzieri Melzani, cui si aggiungono le preoccupazioni del Presidente dei Meccatronici Giacomini: “Questa indicazione del Ministero dell’Interno renderà di fatto inutile la targa prova che serviva a coprire dal punto di vista assicurativo il veicolo durante le prove su strada degli autoriparatori per verificare la bontà della riparazione”.

E’ evidente che questo provvedimento metterà in seria difficoltà tutte le imprese del mondo dell’autoriparazione, situazione considerata inaccettabile da parte dell’Associazione Artigiani.

Melzani conclude auspicando una rapida soluzione della problematica, mentre Confartigianato a livello nazionale si è già mossa con il Ministero per capire se sia possibile correre ai ripari e correggere il tiro di questa circolare.