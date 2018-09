ASSOCIAZIONE ‘ AQUILA ALBANESE TRENTO ‘ ITALIA-ALBANIA: OGGI L’INCONTRO DEI RESIDENTI IN TRENTINO CON L’*AMBASCIATRICE IN ITALIA, ANILA BITRI (FOTO)

L’associazione “Aquila albanese Trento”, presieduta da Shero Gentian ed a cui aderisce un gran numero di albanesi residenti in Trentino ha accolto ed incontrato oggi presso l’hotel Sporting l’ambasciatrice di Albania in Italia, Anila Bitri.

Hanno partecipato all’iniziativa anche l’assessora provinciale all’Università, ricerca, pari Opportunità e cooperazione internazionale, Sara Ferrari, ed il segretario generale della Uil Trentina, Walter Alotti.

L’occasione è stata la riapertura del corso scolastico di lingua albanese per i piccoli albanesi, con la prosecuzione dello studio dei 25 alunni del 2017, piu’ un’altra ventina di nuove adesioni.

L’iniziativa che continuerà negli spazi messi a disposizione dalla Uil del Trentino in via Vivaldi a Trento, quest’anno interesserà anche Mezzolombardo in Trentino e in Alto Adige Merano e Bolzano, sempre in collaborazione con Uil del Trentino e Uil Sgk Sudtirol.

L’obiettivo è certo quello di riaffermare la cultura del proprio paese e delle proprie origini e tradizioni, ma con l’intento finale di aprirsi, collaborare ed integrarsi con le comunita’ trentina e sudtirolese. Anche il messaggio dell’ambasciatrice e dall’assessora sono stati pure essi indirizzati in tal senso.