ASSEMBLEA ANTIRAZZISTA TRENTO * TAGLIO DEI TRASPORTI PER RICHIEDENTI ASILO : « CONFERENZA DOMANI ALLE ORE 14.00 DI FRONTE ALLA STAZIONE DELLE AUTOCORRIERE »

Conferenza stampa che si terrà domani alle ore 14.00 di fronte alla stazione delle autocorriere di Trento. Domani, 3 aprile 2019, alle ore 14.00 si terrà una conferenza stampa per denunciare il taglio dei trasporti per i richiedenti asilo e rifugiati da parte della Giunta Fugatti. Nella stessa occasione verrà lanciata una raccolta fondi per sostenere la spesa degli abbonamenti dei richiedenti asilo e il gazebo solidale che si farà una volta alla settimana.

Assemblea Antirazzista Trento