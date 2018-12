ASSEMBLEA ANTIRAZZISTA DI TRENTO * CONFERENZA STAMPA: « DENUNCEREMO LE PRASSI ILLEGITTIME DI COMMISSARIATO GOVERNO, QUESTURA E PAT PER LA MANCATA ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO »

L’Assemblea antirazzista di Trento invita la stampa alla conferenza stampa in programma domani – venerdì 28 dicembre – alle ore 12.00 a Trento in via santa Margherita 28 di fronte all’ex Provveditorato per:

1) Denunciare le prassi illegittime del Commissariato del Governo e della Questura (con l’avallo della Provincia di Trento) di mancata accoglienza dei richiedenti asilo arrivati in modo autonomo nel territorio.

Verrà illustrato l’atto di denuncia formalizzato grazie l’avvocato Giovanni Guarini da un giovane richiedente asilo afghano nei confronti del Ministero dell’Interno.

2) Illustrare l’appello “Nessuna persona deve rimanere in strada: casa, accoglienza e dignità, riconoscimento e rispetto”.

L’appello si propone di costruire una rete solidale con l’obiettivo di mettere a disposizione posti letto e trovare locali idonei per ospitare richiedenti asilo in attesa di entrare nel sistema d’accoglienza, rifugiati fuoriusciti dai progetti per effetto della Legge Salvini, cittadini stranieri o italiani che si ritrovano senza casa.

3) Chiedere alle istituzioni di aumentare nel più breve tempo possibile i posti letto dei dormitori di bassa soglia; a fronte di circa 400 persone senza fissa dimora, i posti letto attualmente disponibili per un periodo limitato sono solo 190. Nel contempo andare oltre la logica del servizio di bassa soglia per aprire una riflessione seria sulla povertà e su come rendere effettuale il diritto all’abitare di ogni persona.