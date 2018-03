ASD MOLLARO * CAMPIONATO VALLI DEL NOCE: OLTRE TRECENTO GLI ATLETI IN GARA A DARDINE

Ha preso il via domenica scorsa a Dardine la 44ª edizione del Campionato Valli del Noce, il circuito composto da cinque gare organizzate in Val di Non, gestito da un pool di società sportive locali. La prima tappa, presa in carico dall’Asd Mollaro, è stata affrontata dal più di trecento atleti di età compresa fra i 3 e gli 80 anni, che si sono cimentati con il percorso lungo un chilometro e tracciato intorno al borgo, ripetuto più volte a seconda della categoria di appartenenza, incuranti della pioggia.

Al di là dei risultati, anche questa volta è stato il grande entusiasmo di tutti i partecipanti, affiliati a nove diverse società sportive, a spiccare su tutto il resto.

Nella categoria Pulcini si sono imposti Lorenzo Gennara e Mary Zucal, fra i Cuccioli Nicolas Odorizzi e Sofia Filippo, fra gli Esordienti Samuele Chini e Nicol Cattani, fra i Ragazzi Andrea Lorenzoni e Michela Pallaver, fra i cadetti Stefano Radovan e Nancy Giglio, fra gli Allievi Martino Radovan e Giulia Nardon, fra gli Junior Davide Piffer e Nicole Bonapace.

Per quanto concerne gli adulti, successo di Daniele Barchetti e Desiree Michelon, entrambi della società Fondisti Alta Val di Non, fra i Senior, di Marcello Moreschini e Cristina Delpero fra gli Amatori A, di Riccardo Baggia e Mirella Bergamo fra gli Amatori B, di Franco Torreesani e Lucia Maurina fra i veterani e di Gianpaolo Franchi e Tullia Thaller fra i Pionieri.

Il Campionato Valli del Noce si prepara ora per la gara di Tret, che si svolgerà il 15 aprile, organizzata dallo S.C. Fondisti Alta Val di Non.