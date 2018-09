ARUBA * DIGITALIZZAZIONE PA: ” DA OGGI PARTNER TECNOLOGICO DI ARPAT TOSCANA, AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE “

Aruba è stata scelta da Arpat, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, come partner nel proprio processo di digitalizzazione.

La volontà di Arpat di aprirsi alla digitalizzazione nasce già nel 2003-2004 con la sensibilizzazione sul tema del protocollo informatico e della gestione documentale. Oggi Arpat è una Pa senza carta: i documenti in arrivo, dal 2014, sono in maggioranza via Pec e raggiungono nel 2017 il 90% del totale. Ugualmente incoraggianti i numeri sui documenti inviati: dal 2013 il 91% dei documenti viene inviato via PEC e, considerando anche e-mail e fax, il dato sale nel 2017 al 94%.