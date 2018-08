ARUBA * ATTACCHI INFORMATICI: PROPOSTA DA NETSCOUT ARBOR – DIFESA DDOS, ” LA RAPIDITÀ È ESSENZIALE “

Nella difesa Ddos la rapidità è tutto. Attacchi in grandi volumi e rapidissimi possono materializzarsi in un istante e crescere fino a centinaia di gigabit nel giro di pochi secondi. Può sembrare che le applicazioni funzionino correttamente per poi diventare improvvisamente indisponibili senza un motivo evidente. Quando si arriva a capire di essere sotto attacco, possono già essere avvenuti danni collaterali notevoli.

Gli attacchi Ddos possono anche colpire più bersagli contemporaneamente, dalla connessione a internet alle applicazioni fino all’infrastruttura di rete, inclusi firewall, firewall web (Waf) e sistemi anti-intrusione (Ips).

Gli attacchi stanno diventando sempre più stratificati e superano le difese aziendali facendo leva su molteplici metodologie di attacco e tattiche diversive. La capacità di difendere la propria organizzazione e preservare la disponibilità dei servizi è direttamente correlata alla velocità di risposta a queste minacce multiple e prolungate. Ma come è possibile guadagnare secondi preziosi nel tempo di risposta e girare la situazione a proprio vantaggio? Occorre prestare attenzione ai tre fattori chiave per la velocità: Rilevazione, Automazione e Risposta.

Ne parla in questo testo in allegato Ivan Straniero, Regional Manager, Southern & Eastern Europe di Netscout Arbor.