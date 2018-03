ARCIDIOCESI DI TRENTO * DA LUNEDÌ PROSSIMO RITORNA A TRENTO LA ” CATTEDRA DEL CONFRONTO” : TRE SERATE NELLA SALA DELLA COOPERAZIONE

Da lunedì prossimo, 5 marzo, ritorna a Trento la Cattedra del Confronto. Tre serate (a seguire il 12 e 19 marzo) nella Sala della Cooperazione (ore 20.45), proposte dalla Diocesi (Ufficio cultura e università) per mettere in dialogo credenti e non credenti.

Al centro della decima edizione: Essere figli, madri, padri. Primo dibattito tra la biblista Marinella Perroni, docente al Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma, fondatrice del Coordinamento Teologhe Italiane e il latinista Ivano Dionigi, professore ordinario all’Università di Bologna, già magnifico rettore, presidente del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea.