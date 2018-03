ARCIDIOCESI DI TRENTO * “24 ORE PER IL SIGNORE”: LA CATTEDRALE DI SAN VIGILIO APERTA DA DOMANI 9 MARZO A SABATO

“24 ore per il Signore”: cattedrale sempre aperta da domani a sabato.Cattedrale di San Vigilio aperta ininterrottamente dalla sera di domani, venerdì 9 marzo, alla sera di sabato 10 marzo, per aderire alla proposta di papa Francesco della “24 ore per il Signore”.

L’iniziativa, nata a Roma cinque anni fa e poi estesa in tutto il mondo, prevede che in ogni Diocesi almeno una chiesa sia aperta un giorno intero per la preghiera e l’adorazione eucaristica.

L’invito del Papa, contenuto nel messaggio per la Quaresima, è stato accolto dall’arcivescovo Lauro che ha disposto, in accordo con il Capitolo, l’apertura continuata della cattedrale. Sarà lo stesso monsignor Tisi ad inaugurare domani alle ore 18.30 la “24 ore” con il canto dei Vespri e la S. Messa.

Le ore della sera, della notte e del giorno successivo saranno scandite, grazie all’animazione di vari gruppi ecclesiali, dall’ascolto della Parola di Dio e dalla preghiera di adorazione. Saranno anche proclamati testi della Sacra Scrittura per disporre alla celebrazione personale del sacramento della Riconciliazione, a cui si potrà accedere grazie alla disponibilità di sacerdoti per tutte le ventiquattr’ore.