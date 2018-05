ARCIDIOCESI DI TRENTO * FESTA DEI POPOLI: SABATO 19 MAGGIO TORNEO DI CALCIO INTERETNICO, SFILATA IN CENTRO DOMENICA 20

Saranno una trentina le nazionalità rappresentate in questo fine settimana a Trento alla Festa dei Popoli, organizzata dalla Diocesi e giunta alla diciannovesima edizione. Il programma prevede domani, sabato 19, dalle 16.30 alle 21.30 al Campo del Santissimo (via Endrici) la 1ª coppa dei popoli, torneo di calcio interetnico per giovani dai 15 ai 25 anni. Organizzano l’Associazione Oratorio del Santissimo e l’Us Invicta Duomo.

Domenica 20 maggio, alle 10.00 prende le mosse da piazza Fiera la tradizionale, coloratissima, sfilata attraverso le vie del cuore del capoluogo, con i rappresentanti di tutti i popoli in abiti tipici e le loro bandiere nazionali. Alle ore 11.30 in piazza Duomo l’incontro con le autorità: saranno presenti l’arcivescovo Lauro Tisi, il sindaco Alessandro Andreatta e l’assessore provinciale Luca Zeni. Il corteo farà quindi ritorno in piazza Fiera dove alle ore 12.30 sono previsti i saluti e le esibizioni dei popoli, che si protrarranno fino al tardo pomeriggio di domenica.

La Festa dei popoli è stata preceduta mercoledì 16 al Vigilianum da un incontro sul tema “Scrivere di popoli. Parlare al plurale: ma è proprio così?” Tra stampa, notizie, fatti e pregiudizi, a cura di Cinformi.