APT VALSUGANA (TN) * RITIRO NAZIONALE DI RUGBY: « LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA SQUADRA A PERGINE, MARTEDÌ 4 GIUGNO ALLE 18.30 »

Pergine Valsugana – La nazionale italiana di rugby è in arrivo!. Il conto alla rovescia è quasi terminato per l’evento più atteso dell’estate perginese. È previsto per questa domenica infatti l’arrivo a Pergine Valsugana della nazionale italiana di rugby. I campioni del terzo tempo saranno ospiti graditi della città per il ritiro estivo in vista della Coppa del Mondo, che quest’anno inizierà il 22 settembre in Giappone.

La Nazionale farà visita in Valsugana più volte, la prima dal 2 al 7 giugno, la seconda dal 23 al 26, la terza dal 7 al 14 luglio e per finire dal 22 al 26 luglio. Nel corso di queste settimane gli azzurri proseguiranno con i loro allenamenti, che saranno gratuiti e aperti al pubblico e verranno svolti tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 presso il centro sportivo Costa di Vigalzano.

L’appuntamento da non perdere è la presentazione ufficiale della squadra, che si terrà il 4 giugno alle ore 18.30 nel centro storico di Pergine Valsugana e sarà presenziata dal Sindaco Roberto Oss Emer e dalle autorità sportive e turistiche della zona. Una serata di sport e di svago alla quale sono invitati tutti i cittadini, che avranno così l’occasione di conoscere i campioni azzurri e di intrattenersi in centro con aperitivi, prodotti tipici e tanti giochi per grandi e piccini.

Oltre ad allenarsi, la squadra di Mister Conor O’Shea sarà anche alloggiata nella cittadina di Pergine Valsugana, nello specifico è stato scelto l’albergo “Al Ponte”: struttura recettiva che dista poche centinaia di metri dal campo di allenamento.

Ma se Pergine ospiterà gli allenamenti della nazionale, sarà l’altipiano del Tesino la sede dei “Fir Camp”, eventi sportivi pensati per permettere ai più giovani di avvicinarsi al mondo del rugby. A Cinte Tesino dal 23 al 27 luglio si terranno infatti “Fir Camp: un’estate di rugby!”: i campus ufficiali della federazione italiana di rugby rivolti ai ragazzi e alle ragazze nati tra gli anni 2004 e 2005. Questi campus offriranno ai ragazzi l’opportunità unica di allenarsi per una settimana con i tecnici e i preparatori dei centri federali di formazione permanente U18.

Nel corso di questa iniziativa i ragazzi riceveranno anche la visita degli atleti della Nazionale, dai quali potranno ottenere qualche consiglio, racconto, esperienza sportiva.

Il ritiro è stato organizzato grazie ad un accordo biennale tra la Federazione Italiana Rugby, l’APT Valsugana e Lagorai, Trentino Marketing e il Comune di Pergine.