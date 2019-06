APT VALSUGANA (TN) * “NOTTE BLU“: « UNA FESTA A TUTTO TONDO CHE DALLE 10 ALLE 24 OFFRIRÀ EVENTI, ANIMAZIONE E SVAGO DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA »

Conto alla rovescia per la Notte blu 2019: Un lago di… eventi ed iniziative!

È in arrivo la notte più blu dell’anno lungo le sponde del lago di Caldonazzo! Nella giornata di sabato 8 giugno infatti le spiagge di Pergine Valsugana, Caldonazzo, Calceranica al lago e Tenna saranno animate da laboratori, concerti, stand gastronomici, musica e sport. È la Notte Blu: una festa a tutto tondo che dalle 10 alle 24 offrirà eventi, animazione e svago direttamente sulla spiaggia.

L’evento è stato organizzato dalle amministrazioni comunali di Pergine Valsugana, Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna in collaborazione APT Valsugana Lagorai, Comunità di Valle e con numerose realtà e associazioni del territorio, che si sono impegnate per la riuscita dell’evento e per proporre un programma ricco di divertimento e novità, con un occhio di riguardo ai temi della sostenibilità ambientale.

Nel fine settimana sarà posizionata sulle acque del lago la famosa “Balena Blu”, un’opera lignea che nel corso degli anni è diventata il simbolo della sostenibilità, delle acque pulite del lago e del divertimento della Notte Blu. Della costruzione della balena si sta occupando il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento mentre la sua “vestizione blu” è a carico della pro loco di Caldonazzo.

La balena sarà installata questo fine settimana sulle acque del lago in zona Caldonazzo e lì rimarrà per tutta l’estate. Come negli anni precedenti sarà la mascotte della Notte Blu e rappresenterà la prestigiosa certificazione ambientale Bandiera Blu d’Europa che anche per il 2019 è stata conferita al nostro lago. Il primo passo di un percorso di eco-sostenibilità portato avanti dall’APT Valsugana Lagorai in collaborazione con i comuni e con gli operatori turistici del territorio, che quest’anno ci ha portati verso un nuovo traguardo che stiamo cercando di raggiungere: la certificazione ambientale GSTC.

Ma ecco il programma dell’evento.

Pergine Valsugana dà il via alle iniziative alle ore 9 presso la spiaggia velica trentina dove è previsto il “Coffee Lake”: un incontro aperto a tutti e volto a valutare lo stato generale del lago assieme ad amministratori ed operatori. Dalle 10 invece iniziano ufficialmente le attività ludico-ricreative. Presso la spiaggia Valcanover, si svolgerà la festa “un albero un nato” durante la quale verrà piantato simbolicamente un albero per celebrare le nascite avvenute nella zona di pertinenza del comune.

Nel pomeriggio, a partire dalle 12 alla spiaggia di San Cristoforo si terrà l’Ekon Cup, competizione di dragonboat in cui si sfideranno le storiche imbarcazioni di origine cinese e a seguire musica e stand gastronomici. Sempre il binomio tra musica e gastronomia animerà dalle 14 le strade di Ischia in località Pontiloni.

Anche sulle sponde di Calceranica al Lago si partirà alle 9 con dimostrazioni di pesca alla pedina ed una colazione organizzata dall’associazione pescatori rivieraschi alla spiaggia Le barche. Nello stesso luogo, dalle 15 sarà possibile imparare a remare su un’imbarcazione di dragonboat.

Alla spiaggia dei pescatori sono previste attività dalle 10 con il laboratorio di aquiloni organizzato dal team Liberi di Volare e l’iniziativa del Gruppo culturale miniera, denominata “ricerca dell’oro”. Dalle 15 il laboratorio ambientale “esploratori del lungo lago” a cura dell’associazione Albatros e dalle 21 il concerto della band rock trentina Ostello California.

Alla spiaggia Riviera dalle 10 alle 19 saranno allestiti il mercatino eco-bio e si susseguiranno una serie di laboratori, attività e giochi per i più piccoli organizzati dall’associazione “l’Ortazzo”, in collaborazione con altre realtà: dalla costruzione di una tenda indiana all’uncinetto con lana riciclata, dallo yoga alla danza orientale passando per laboratori di riciclo tessile e creativo per bambini.

Nella zona di Caldonazzo gli eventi cominceranno alle 14 alla spiaggia Miralago con la possibilità di osservare il sole guidati dall’associazione di astrofili “Eye in the Sky”, che sarà presente anche a partire dalle 21 per l’osservazione di Giove, altri pianeti e oggetti luminosi del cielo notturno. Dalle 15 alle 17 alla spiaggetta libera i bambini potranno realizzare lanterne e disegni grazie al contributo della proloco del lago di Caldonazzo. In entrambe le spiagge sopra citate e al lido di Caldonazzo dalle 19 è previsto un “aperitivo blu” accompagnato da buona musica.

Infine, presso la spiaggia di Tenna, dalle 16 saranno organizzati laboratori per i più piccoli a cura dell’associazione Ora noi Tenna e dalle 17 aperitivo, seguito da pietanze calde e musica con i Players no age, dj Rosman (hardstyle dance) e dj Banished (class and reverse bass).