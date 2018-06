APT VALSUGANA (TN) * GIRO D’ITALIA GIOVANI U23 ENEL: OLTRE UNA CINQUANTINA I VOLONTARI COINVOLTI NELLA PREPARAZIONE DELLE TUE TAPPE

E’ tutto pronto in Valsugana per accogliere la giovane carovana rosa che arriverà a Pergine Valsugana mercoledì 13 giugno (6° tappa) e ripartirà da Levico Terme venerdì 15 giugno (8° tappa).

Il Giro d’Italia Giovani U23 Enel rappresenta un’importante occasione di visibilità per questo territorio che da anni investe in un prodotto turistico di qualità dedicato a chi ama le due ruote e vuole scoprire la destinazione in maniera sostenibile.

Sono oltre una cinquantina i volontari coinvolti nella preparazione delle tue tappe del Giro d’Italia Giovani U23 Enel sul territorio della Valsugana, in affiancamento a Comitato Organizzatore, Amministrazioni Comunali, Pro Loco di Pergine e Apt Valsugana Lagorai per garantire la migliore riuscita dell’evento.

Mercoledì 13 giugno la 6° tappa del Giro, con partenza da Dimaro Folgarida, arriverà a Pergine Valsugana non prima di aver percorso un intero giro intorno ai Laghi di Levico e Caldonazzo e poi un secondo giro intorno al solo Lago di Caldonazzo.

L’arrivo di questo importante evento sportivo verrà festeggiato nella località con prove di abilità tecnica su due ruote per i giovanissimi organizzate in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e con l’animazione della Zock Gruppe che presenterà originali e divertenti biciclette multifunzione.

Venerdì 15 giugno il Giro partirà invece da Levico Terme in direzione di Asiago per l’8° tappa della gara con ritrovo dei ciclisti in viale V. Emanuele di fronte al Palazzo delle Terme.

Prima della partenza, dalle 8.35 alle 9.55 vi sarà il passaggio dei giovani partecipanti al foglio firma sul palco per poi incolonnarsi e percorrere in passerella il centro storico prima di uscire dalla località termale.