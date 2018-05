APT VALSUGANA LAGORAI * FLIXBUS: NUOVA TRATTA DA MONACO DI BAVIERA PER IL POTENZIAMENTO DEL TURISMO TEDESCO SUI LAGHI DI LEVICO E CALDONAZZO

Parte il 24 maggio una nuova corsa della compagnia Flixbus che renderà ancora più facile arrivare in Valsugana dalla Germania con un collegamento diretto da Monaco di Baviera.

Il servizio stagionale sarà attivo fino al 3 ottobre con fermate a Trento, Pergine Valsugana, Levico Terme e Borgo Valsugana per proseguire verso Bassano del Grappa e Lido di Jesolo.

Questa nuova linea rappresenta quindi un’importante opportunità per il potenziamento del turismo tedesco sui Laghi di Levico e Caldonazzo e nella catena del Lagorai.

Per il miglioramento della mobilità sul territorio della Valsugana è inoltre attivo da sabato scorso un servizio integrativo autobus con carrello portabiciclette sulla linea Trento-Bassano del Grappa a favore dei tanti fruitori della ciclabile.

Chi non vorrà utilizzare l’auto per andare in vacanza, quest’estate potrà raggiungere la Valsugana dalla Baviera non solo in treno (con uno o più cambi), ma approfittare della nuova corsa autobus low cost che partirà il 24 maggio.

Considerando la viabilità un aspetto rilevante per lo sviluppo del turismo sul territorio, in collaborazione con Trentino Marketing e Apt Valsugana Lagorai è stato infatti siglato un importante accordo con la società Flixbus.

La nuova linea 491 Monaco di Baviera-Venezia-Lido di Jesolo fino al 3 ottobre consentirà quindi di arrivare in Valsugana partendo dalla città tedesca nei giorni di lunedì, martedì e venerdì alle ore 12.15 – sabato e domenica alle ore 11.15, per poi rientrare nei giorni di lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica partendo dalla Valsugana in tarda mattinata.

Il tema della mobilità, ritenuta un elemento strategico per lo sviluppo turistico della destinazione, è stato trattato anche ieri in occasione dell’Assemblea ordinaria dei Soci di Apt Valsugana Lagorai.

In tale occasione è stato presentato non solo il nuovo servizio Flixbus per il potenziamento del turismo tedesco, ma illustrato anche il servizio integrativo autobus con carrello portabiciclette sulla linea Trento-Bassano del Grappa.

Partito sabato scorso 19 maggio grazie alla fattiva collaborazione tra Assessorato alle Infrastrutture della Provincia Autonoma di Trento, Trentino Trasporti e Apt Valsugana Lagorai su sollecitazione dei campeggi sui laghi di Levico e Caldonazzo, rappresentati da Valsugana Campings, questo servizio rappresenta un miglioramento della mobilità non solo per i turisti, ma anche per i tanti residenti che amano percorrere la bella ciclabile lungo il fiume Brenta.