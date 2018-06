APT VALSUGANA * BANDIERA BLU: SABATO 9 GIUGNO LE SPIAGGE DELLO SPECCHIO LACUSTRE SI ANIMERANNO IN OCCASIONE DELLA NOTTE BLU

Per festeggiare il riconoscimento della Bandiera Blu d’Europa al Lago di Caldonazzo anche per il 2018, sabato 9 giugno le spiagge dello specchio lacustre si animeranno in occasione della Notte Blu. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, tenutasi oggi al Lido di Caldonazzo, sono state illustrate le tante attività in programma all’insegna di musica, sport acquatici, gastronomia, creatività e divertimento.

Visto il grande successo della balena posizionata l’estate scorsa sulla superficie del Lago di Caldonazzo, visitata e fotografata da tanti turisti e locali a bordo di pedalò, barche e canoe, per celebrare la riconferma della Bandiera Blu d’Europa al lago più grande interamente appartenente al Trentino la balena tornerà a nuotare nelle sue acque per la Notte Blu, accompagnata da una balenottera più piccola di colore rosa in riferimento al passaggio in Valsugana del Giro d’Italia Under 23 (13 e 15 giugno).

Dalle 10.00 alle 24.00 di sabato 9 giugno la Notte Blu darà la possibilità di partecipare a varie attività organizzate sulle spiagge dei Comuni di Pergine Valsugana, Calceranica al Lago, Caldonazzo e Tenna grazie all’impegno delle Amministrazioni Comunali, di Apt Valsugana Lagorai e di tantissime associazioni locali.

Tra le attività più curiose proposte all’interno del fitto programma vi sono il giro della balena con canoa e dragon boat, osservazioni del sole e di Giove, la “fasceggiata” per famiglie con bimbi piccoli portati in fascia/marsupio/passeggino, giochi d’acqua, originali laboratori tra cui “pirati alla ricerca della balena” con la costruzione di un cannocchiale, “chi intreccia piglia pesci” attività di intreccio creativo con l’utilizzo di salice, la costruzione di aquiloni e iniziative di ricerca dell’oro.

In aggiunta dimostrazioni di pesca, il mercatino eco-bio, prove di canoa, lezioni di thai chi, yoga e jumping fitness, letture di storie in blu per i più piccoli, iniziative di bookcrossing e “love for dogs” con attività per cani.

Per solleticare il palato anche tanta gastronomia e in particolare cucina con pesce. Su molte delle spiagge in serata verrà proposto un originale “aperitivo in blu” con dj set, musica reggae o intrattenimenti musicali, anche itineranti.