APT VALLAGARINA * “ CITY TREK “: « DAL 30 MARZO AL VIA VISITE GUIDATE CON L’OBIETTIVO DI CONOSCERE ALCUNI TESORI NASCOSTI DELLA CITTÀ DELLA QUERCIA »

Dal 30 marzo al via visite guidate, city trek ed escursioni a tema il sabato pomeriggio a Rovereto.

Con l’arrivo della bella stagione l’Apt Rovereto e Vallagarina propone alcuni trekking e itinerari a tema alla scoperta di Rovereto e Vallagarina.

L’obiettivo è conoscere alcuni tesori nascosti della città della Quercia, partendo dal centro storico. Le passeggiate sono rivolte a tutti, anche ai meno allenati e alle famiglie con bambini.

Ogni sabato verrà proposta un’attività: a seconda della stagione, si alterneranno percorsi a tema acqua, arte, storia e natura.

Con i city trek, ci sarà la possibilità di conoscere meglio alcuni dei luoghi più cari ai roveretani: dal Bosco della Città alla Campana dei Caduti, dal Mart al “Sentiero delle Teragnole”. Al termine dell’esperienza è prevista una degustazione di gelato alla Pasticceria Zaffiro.

Si inizia il 30 marzo con il City Trek dell’Arte che replica il 15 giugno, il 13 aprile e il 29 giugno è la volta del City Trek del Bosco. Doppio appuntamento con i City Trek della Storia il 27 aprile e il 14 settembre e con il City Trek della Pace, il 25 maggio e 28 settembre.

Ci saranno anche delle passeggiate dedicate alla scoperta di alcuni grandi artisti che con Rovereto ebbero rapporti particolari. Sarà così possibile percorrere le vie del centro sulle orme di Depero, Mozart e Zandonai. Al termine della visita, in programma una degustazione di cioccolato da Exquisita. Il 6 aprile, l‘8 giugno e il 26 ottobre la visita dedicata a Depero, il 18 maggio e il 12 ottobre quella dedicata a Mozart, il 22 giugno e il 7 settembre la visita dedicata a Zandonai.

Alcuni percorsi saranno quindi dedicati a Rovereto e alle sue vie d’acqua. Si porrà l’attenzione da dove nasce, quali luoghi attraversa, la sua funzione nel corso dei secoli.

Al termine della visita prevista una degustazione di caffè presso la Torrefazione Bontadi. Le uscite sono programmate il 20 aprile, il 4 maggio, il 1 giugno, il 21 settembre, il 5 ottobre e il 19 ottobre.

I bimbi fino a 10 anni partecipano gratis, per gli adulti il costo è di 7 euro comprensivo di degustazione; 5 euro per i possessori di Museum Pass. Gratis per i possesssori di Trentino Guest Card, solo se iscritti tramite App. Ogni due partecipanti con biglietto di uno dei musei di Rovereto, una visita guidata è in omaggio.

Le iscrizioni e le informazioni all’Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina in Corso Rosmini 21. L’appuntamento è il sabato alle 15.00 con ritrovo davanti all’Apt.

Nei mesi estivi le visite si spostano in quota con un ciclo di escursioni a carattere storico e naturalistico.